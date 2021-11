Gratta e Vinci: pensa di aver vinto 500 euro, poi la sorpresa quando va dal tabaccaio

Ad Amalfi un uomo ha comprato un Gratta e Vinci e ha vinto 500 euro: questo almeno quello che pensava, visto che poi il tabaccaio gli ha fatto notare qualcosa di strano. In realtà la vincita era il doppio, mille euro. Una piacevole sorpresa per il fortunato cliente che solo grazie alla buona fede del tabaccaio ha ricevuto la piacevole notizia. I 500 euro infatti sono stati raddoppiati in mille.

La storia del Gratta e Vinci raddoppiato

Una vicenda che risale alla fine di settembre, ma solo in questi giorni il tabaccaio ha deciso di raccontarla. Lo stesso proprietario della tabaccheria, con un post su Facebook, ha scritto: “Entra un signore e prende un Miliardario. Lo gratta fuori dal negozio e rientra dicendo: Mi hai portato fortuna, ho vinto 500 euro. Lo passo sotto il lettore e mi esce la schermata con la prenotazione bancaria. Erano 1000 euro (il tetto massimo ritirabile direttamente in tabaccheria è infatti di 500 euro). Il signore non se n’era proprio accorto e mi ha ringraziato per l’onestà, avrei potuto dargli la cifra richiesta e tenere per me il resto”.

Il caso precedente

Alla fine del post, poi, il tabaccaio ironizza, riferendosi alla vicenda del Gratta e Vinci rubato a Napoli: “Come vedete non solo gli ho detto che aveva preso di più, ma non sono nemmeno scappato. Oggi mi faceva male la gamba”, conclude il tabaccaio il suo racconto.