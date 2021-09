Gratta e Vinci rubato a Napoli ritrovato… in una banca di Latina. Ma ora vale zero (foto Ansa)

Era stato depositato in una banca di Latina il Gratta e Vinci da 500mila euro rubato a Napoli lo scorso sabato. Ma andiamo con ordine.

E’ diventato ormai un caso nazionale quello del tabaccaio che a Napoli ha rubato un Gratta e Vinci a un’anziana che aveva vinto 500mila euro. L’uomo appena ha preso il Gratta e Vinci per controllarlo si è infilato il casco ed è scappato in scooter. Tutto è accaduto nel giro di un attimo e il tabaccaio poi ha provato a lasciare l’Italia ma è stato bloccato a Fiumicino dalla Polizia di frontiera. L’uomo era in possesso di un biglietto per Fuerteventura, alle Canarie, ma non del tagliando vincente.

Il Gratta e Vinci depositato in una banca di Latina

Tagliando vincente che ora è stato ritrovato depositato in una banca di Latina. Qui il Gratta e Vinci era stato depositato dallo stesso tabaccaio che ora ne rivendica il possesso e contro accusa la signora. Ai poliziotti che lo hanno fermato a Fiumicino, infatti, il tabaccaio ha spiegato di voler contro denunciare la signora per calunnia rivendicando la proprietà del tagliando vincente.

Ma tanto i soldi non li vedrà nessuno…

L’Adm (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ora non solo ha annullato la validità dell’intero lotto di Gratta e Vinci al quale appartiene quello sparito, ma ha anche sospeso la licenza alla tabaccheria. Tra i tanti punti sconclusionati di questa storia c’è infatti anche l’ingenuità del tabaccaio.