ROMA – Se giochi al Gratta e vinci sai che giochi contro il banco che, per definizione non perde mai, ma almeno hai la speranza che uno su mille, magari.

In via Posidonia a Salerno, invece, a perdere sempre erano il banco e il giocatore, a vincere sempre i titolari della tabaccheria. Perché, hanno scoperto i carabinieri, la coppia di anziani coniugi tabaccai aveva un modo speciale per esaminare in anticipo i tagliandi senza farsi accorgere: impercettibili abrasioni rivelano i codici delle combinazioni vincenti. Il cliente si trovava a comprare solo quelli perdenti, senza peraltro accorgersi dei minuscoli graffiti che avrebbero dovuto metterlo in sospetto.

Una truffa in piena regola ai danni del consumatore e dei Monopoli di Stato che, a un certo punto, hanno mangiato la foglia e allertato gli inquirenti. Falsificazione, frode nell’esercizio del commercio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e truffa continuata in concorso: questi i reati contestati ai due tabaccai. Che dal 2011 hanno messo insieme qualcosa come 1,3 milioni di euro compresa la percentuale prevista dalla vendita di biglietti vincenti.