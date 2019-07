GRAVEDONA (COMO) – Una persona è morta a Gravedonia, in provincia di Como, in seguito all’esplosione di un grosso serbatoio di gpl in una proprietà privata in località Brenzio, al confine con un agriturismo.

La vittima stava rifornendo il serbatoio quando si è verificata la deflagrazione. E’ stata lanciata ad oltre cento metri di distanza ed è deceduta. Nell’esplosione è rimasto ferito anche il proprietario del serbatoio, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 11 di mattina di giovedì 11 luglio. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Como e di Menaggio e la squadra degli specialisti del nucleo nucleare, biologico, chimico e rardiologico dei vigili del fuoco oltre che dei carabinieri di Menaggio. L’agriturismo adiacente è stato fatto evacuare. (Fonti: La Provincia di Como, Qui Como)