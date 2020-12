Gravina di Catania: suicidio per strada. Pensionato si dà fuoco con la benzina e muore.

Si è cosparso di benzina e si è dato fuoco. E’ la nuda e cruda cronaca di un suicidio, a Gravina di Catania. Un pensionato è morto in seguito alle ustioni provocate dalle fiamme.

Non si sa perché l’ha fatto. Probabilmente era disperato, anzi sicuramente era disperato perché altrimenti questo gesto non avrebbe una spiegazione. Ma disperato per cosa? Problemi di soldi? Aveva perso qualcuno che gli era vicino?

Suicidio a Gravina di Catania: pensionato si dà fuoco e muore

Un pensionato di 71 anni si è tolto la vita dandosi a fuoco a Gravina di Catania. Il gesto è al momento senza un movente. L’uomo, hanno ricostruito i carabinieri che indagano, che abitava nel capoluogo etneo, ha comprato della benzina e con la sua vettura, una Fiat Panda, si è recato in via Giusti, una strada di periferia di Gravina di Catania. Una volta arrivato in via Giusti è sceso dall’auto si è cosparso con il carburante acquistato poco prima e si è dato fuoco.

Il cadavere trovato da abitanti della zona

Il cadavere carbonizzato è stato trovato da abitanti della zona che hanno chiamato subito i carabinieri. Sul posto militari della compagnia di Gravina di Catania che hanno avviato le indagini e stanno sentendo i familiari della vittima anche per accertare il movente del gesto, al momento ancora non emerso. (Fonte Ansa)