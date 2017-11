BRESCIA – I veterinari a processo per la strage di cani nel canile Green Hill di Brescia si difendono. Sono due i veterinari dell’Ats di Brescia finiti in aula insieme a tre dipendenti della struttura, sequestrata nel luglio 2012, dove centinaia di cani di razza beagle erano allevati per essere destinati alla sperimentazione scientifica. Le accuse sono di animalicidio, maltrattamento di animali, falso ideologico in atto pubblico, rivelazione di atti d’ufficio, omessa denuncia e falsa testimonianza e per la sentenza bisognerà attendere il 7 febbraio 2018.

Il quotidiano Il Giorno scrive che la Procura di Brescia per i due veterinari del canile Green Hill ha chiesto 2 anni di reclusione, mentre per i tre dipendenti una condanna a 10 mesi di carcere: