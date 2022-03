Green Pass addio dal primo maggio (da aprile per over 50 al lavoro). Mascherine al chiuso almeno fino al 30 aprile (foto Ansa)

Dal primo maggio l’Italia dirà addio al Green Pass. Secondo le prime indiscrezioni, nel corso della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi in mattinata si è stabilito di mantenere l’obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti (base o super nei diversi luoghi) ancora fino al 30 aprile. Da maggio non sarà più necessario esibirlo.

Super green pass, dal primo aprile via anche l’obbligo per over 50 sul posto di lavoro

Dal 1 aprile via l’obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. E’ quanto sarebbe emerso, a quanto si apprende da alcun fonti ministeriali , dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. A chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base.

Mascherine al chiuso fino al 30 aprile

“L’attuale regime” sull’obbligo di mascherine . previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso a scuola – resterà in vigore fino al 30 aprile. Dal primo aprile , inoltre, decadrà ovunque il limite alle capienze nelle strutture.

Stop a quarantene dopo un contatto con un positivo

Basta quarantene da contatto con un caso positivo al Covid: secondo quanto prevede la bozza del decreto dal primo aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza. Non ci sarà più, quindi, distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora.