Allarme per l’arrivo dei black bloc a Trieste nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Secondo quanto riportato dall’agenzia Dire, che cita fonti di polizia, gruppi violenti da fuori regione avrebbero intenzione di ingaggiare una guerriglia urbana con le forze dell’ordine nell’area del porto di Trieste, divenuto epicentro della protesta contro il Green Pass.

Il timore è che si verifichino nuovi disordini come quelli avvenuti lunedì sera, dopo che in mattinata era stato sgomberato con idranti e lacrimogeni l’accesso al molo settimo.

Green Pass, l’incontro di sabato col ministro Patuanelli

Sabato è in programma a Trieste l’incontro con il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e gli attuali organizzatori della protesta, il coordinamento No-green pass Trieste e il neonato coordinamento 15 Ottobre, guidato dal portuale Stefano Puzzer e dal medico no vax Dario Giacomini.

La richiesta al rappresentante di governo è sempre la stessa: il ritiro del certificato verde. Se la richiesta non andasse in porto, i manifestanti hanno già dichiarato di voler continuare la protesta a oltranza.

Ieri invece dal palco di piazza Unità, eretto da gruppi di manifestanti da fuori Trieste, è stato annunciato, sempre per sabato prossimo, un grande corteo in città con “centomila persone da tutta Italia”.

In tal caso ha detto il prefetto, “valuteremo le ipotesi al momento opportuno, intanto gestiamo queste ore e il corteo pre-annunciato”.

Green Pass, il Prefetto di Trieste non sgombera per ora

In merito al mancato rispetto dell’accordo tra la Prefettura e i manifestanti no Green pass – cioè incontro con i rappresentanti del Governo e contestuale rientro nelle proprie case – il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha precisato che “essendo il loro numero diminuito, non ci sono le premesse al momento per eventuali azioni di sgombero”.

Nel caso di nuove tensioni e proteste a oltranza il prefetto si riserva di rivedere la sua decisione. È stato intanto rimontato al centro di piazza dell’Unità d’Italia il piccolo palco da cui già ieri sera si erano svolte alcune esibizioni nel corso del presidio dei no Green pass.

A effettuare il montaggio una ditta specializzata di Padova, che è stata ingaggiata da un comitato della città Euganea. A detta degli organizzatori, il parco è stato autorizzato e verrà allestito e smontato quotidianamente fino a sabato.