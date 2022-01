Green Pass, come aggiungerlo sul Google Pay di Android: una guida rapida

Capire come aggiungere il green pass a Google Pay su Android è di questi tempi una necessità per tutti gli utenti Android. Farlo non è difficile. Sono però necessari una serie di passaggi da svolgere con attenzione.

Il green pass è diventato ormai un certificato senza il quale non è possibile accedere a luoghi pubblici, o partecipare ad eventi, attività sportive e molto altro. Vista la situazione, nell’arco di una giornata capiterà più di una volta di dover mostrare il documento. Ecco dunque che capiamo l’importanza (in questo caso per gli utenti Android) di aggiungere il green pass a Google Pay su Android in modo tale da averlo sempre immediatamente a disposizione.

Aggiungendo il green pass a Google Pay su Android ti garantirai di avere la tua certificazione verde sempre disponibile e pronta per essere mostrata. Vediamo come fare.

Cos’è il green pass

Il green pass è un certificato che dimostra che il suo possessore ha ricevuto almeno una dose di vaccino, si è ammalato e successivamente è guarito da Covid negli ultimi 4 mesi, oppure ha ottenuto un esito negativo da un test covid-19.

Attualmente possiamo dire che tale certificato è la chiave che apre le porte per accedere e partecipare a qualsiasi evento, attività, che possano apportare un minimo di normalità alla vita delle persone.

Necessità di comodità

Ora che le regole si sono fatte più rigide e che il gesto di mostrare il certificato verde è sempre più diffuso il consiglio che vi diamo è quello di aggiungere il green pass a Google Pay su Android. In questo modo vi faciliterete di molto la vita.

Per farlo esiste un processo che prevede l’utilizzo di app di terzi poiché google non consente di farlo in maniera diretta. Vediamo dunque come aggiungere il Green Pass sull’app di Google Pay.

Come aggiungere il green pass a Google Pay su Android

L’app Pass2Pay

Ciò che ti servirà per aggiungere il green pass a Google Pay su Android è naturalmente il green pass, e poi l’app che ti aiuterà a trasferire il certificato su Google Pay.

Per scaricare il green pass non dovrai far altro che seguire le indicazioni che riceverai aprendo il link che ti dovrebbe essere arrivato via sms.

Mentre l’app che ti aiuterà ad effettuare tutto il procedimento si chiama Pass2Pay. Pass2Pay è fondamentale poiché trasformerà il formato del Green Pass in modo tale che si adatti a quanto richiesto da Google Pay. Una volta che avrai a disposizione l’app e il certificato, allora potrai procedere.

Il procedimento

La prima cosa che dovrai fare è dunque scaricare l’app Pass2Pay. Una volta scaricata, aprila. In base al formato del green pass che vorrai usare dovrai scegliere la modalità di caricamento. Due sono le possibilità: pdf o immagine.

Dopo aver scelto il metodo di caricamento apparirà automaticamente una pagina all’interno della quale dovrai selezionare, dalla cartella “download”, il green pass appena caricato. Dopodiché, si aprirà un ulteriore pagina in cui ti verrà chiesto di confermare la volontà di utilizzare l’ID del testo. Accetta le varie condizioni e termina il processo.

Pass2Pay leggerà dunque tutte le informazioni e scansione il file caricato, andando ad individuare il codice qr contenuto nel file. Una volta terminato questo passaggio, cliccate su “Use result”. Si aprirà poi una nuova pagina relativa alla gestione di cookie e privacy. Inoltre, affinché questo processo vada a buon fine in maniera gratuita, dovrete approvare il fatto che l’app invierà i vostri dati agli inserzionisti.

Successivamente dovrete inserire i dati richiesti per completare l’operazione. Una volta fatto, cliccate sul tasto “salva”. Svolto anche questo ultimo punto avrete completato il procedimento per aggiungere il green pass a Google Pay su Android.