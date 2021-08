Green Pass: come recuperare l’authcode, cosa fare se per sbaglio avete perso il codice

Come fare per recuperare l’authcode per ottenere il Green Pass una volta fatte le due dosi di vaccino: può capitare infatti di averlo perso o cancellato per sbaglio il messaggio. E’ ora possibile per coloro che hanno i requisiti per la Certificazione verde Covid e non hanno ricevuto o hanno smarrito l’sms o l’email, recuperare l’authcode in autonomia.

Green Pass, come recuperare l’authcode

Basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale e le ultime 8 cifre della tessera sanitaria. Quindi inserire la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo). Una volta ottenuto l’authcode si potrà scaricare la Certificazione dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o con a app Immuni. Lo comunica il ministero della Salute.

Verifica C19: la app per verificare autenticità e validità del Green pass

C’è anche un’app permette di leggere il QR code delle Certificazioni verdi o Green pass e mostra graficamente al verificatore l’effettiva autenticità e validità del pass oltre a nome, cognome e data di nascita dell’intestatario. Per essere certi che il Green pass appartenga a chi lo esibisce i verificatori dovranno anche chiedere un documento di identità all’intestatario della Certificazione. Per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici.

Verifica C19 e Green Pass: multe fino a mille euro per chi trasgredisce

Il Green pass sarà richiesto dal 6 agosto per accedere a ristoranti al chiuso, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri. Per i trasgressori sono previste multe dai 400 ai 1.000 euro. Le sanzioni potranno essere sia a carico dell’esercente sia a carico del cliente. Nel caso di violazione reiterata l’esercizio commerciale rischia anche la chiusura da uno a dieci giorni.