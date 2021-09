Green pass da oggi 1 settembre obbligatorio per treni, aerei, scuola, autobus, università (foto Ansa)

Da oggi, mercoledì 1 settembre, il Green pass è obbligatorio su treni, traghetti, aerei, ma anche per il personale scolastico e per accedere all’università.

Scuola e università: come funziona da oggi

Il personale scolastico e universitario – ma anche gli studenti universitari – dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19 per poter accedere alle strutture.

Aerei, navi, traghetti, treni, autobus: Green pass obbligatorio quando si passa da una regione all’altra

Green pass obbligatorio anche per prendere aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina.

Il Green pass è obbligatorio per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità. Non sarà obbligatorio per i treni regionali.

Il Green pass è obbligatorio su autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

“L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”, precisa il governo. La Certificazione è richiesta in ‘zona bianca’ ma anche nelle zone ‘gialla’, ‘arancione’ e ‘rossa’, dove i servizi e le attività siano consentiti.