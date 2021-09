Le piccole aziende, con meno di 15 dipendenti, possono sostituire i dipendenti che non hanno il Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

E’ quanto sottolineano fonti di governo in merito al decreto sull’obbligo di Green Pass per il settore pubblico e privato approvato ieri in Cdm.

Green Pass, Lamorgese: “E’ un atto di responsabilità. Serve per la ripartenza, non vogliamo che le aziende si fermino”

“Il Green Pass serve per la ripartenza. Noi non vogliamo che le aziende si fermino, l’economia deve riprendere a correre e il Green pass è quello che serve. Quindi è un atto di responsabilità da parte di tutti quanti noi”. Lo ha detto questo pomeriggio a Pescara il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine della sua partecipazione all’evento Quale Città: “Giornate particolari. La gestione dei grandi eventi nello spazio urbano”, organizzato dal senatore Luciano D’Alfonso con la Fondazione Europa Prossima. All’evento di questo pomeriggio è presente anche il capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini.

Green Pass, Bombardieri: “Tampone è strumento di sicurezza lavoro”

Il tampone “viene utilizzato come strumento di sicurezza sul lavoro” e quindi “continuiamo ad affermare – questo è un principio da cui non intendiamo derogare -, in quanto tale non può essere a carico dei lavoratori”. Lo rimarca il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rilanciando la richiesta fatta al governo di tamponi gratuiti almeno per tre mesi, fino alla fine dell’emergenza, con l’estensione dell’obbligo di green pass. “Quando si dice che il prezzo è calmierato permettemi di dire che ho dei dubbi”, perché “il costo di un tampone veloce – sottolinea intervenendo a Sky tg24 – è di 30-40 centesimi, di 6-7 euro per un tampone molecolare”.