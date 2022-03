Green Pass, mascherine e restrizioni: cosa cambia dal primo aprile e dal primo maggio

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del Governo sull’alleggerimento delle restrizioni anti-Covid, Questo significa che da oggi il decreto è in vigore. Due le tappe fondamentali: il primo aprile e il primo maggio quando il green pass non servirà più. Ma andiamo con ordine.

Cosa cambierà dal primo aprile

Dal primo aprile si potrà andare a lavorare senza super green pass anche se si hanno più di 50 anni. Basterà il green pass base che si può ottenere col tampone negativo.

Non si rischia più la sospensione senza vaccino. La sospensione dall’incarico e dallo stipendio resta come sanzione solo per medici, infermieri e personale delle Rsa fino al 31 dicembre.

Si potrà viaggiare sui mezzi pubblici anche senza green pass rafforzato. Stessa cosa anche per aerei, treni e navi.

Si potrà entrare in bar e ristoranti all’aperto senza certificato verde. Per quelli al chiuso bisognerà aspettare il 15 aprile.

Dal primo aprile i turisti stranieri potranno mangiare nei bar e nei ristoranti al chiuso mostrando un tampone negativo antigenico (valido 48 ore) e molecolare (valido 72 ore).

Dal primo aprile sarà libero anche l’ingresso nei vari negozi, alle poste e negli uffici pubblici.

Niente quaranta per chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid. Dovrà soltanto indossare la mascherina Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto.

Capitolo scuola: fino a quatto studenti contagiati si resta in classe, con l’obbligo sopra i 6 anni di usare per dieci giorni la mascherina Ffp2. La regola vale per le scuole dell’infanzia e per tutte le altre classi fino alle superiori. In Dad solo gli alunni positivi.

Per andare allo stadio basterà il green pass base e la mascherina Ffp2. La capienza è al 100%.

Si può praticare lo sport all’aperto senza green pass.

E’ libero l’ingresso per feste e cerimonie pubbliche. Ingresso libero anche per sagre, fiere e eventi sociali e ricreativi.

Niente green pass per terme, parchi tematici e di divertimento.

Dal 1 aprile l’ingresso negli hotel e nelle strutture ricettive è senza alcuna limitazione.

Cosa cambierà dal primo maggio