Green Pass, numero verde sempre intasato ma dal 6 agosto sarà obbligatorio… Gli utenti stanno esprimendo la loro preoccupazione sui social network perché è veramente difficile prendere la linea al 1500 (questo è il numero verde per richiedere il Green Pass). In alternativa, è possibile scrivere a codice.dgc@sanita.it (per ottenere il codice per scaricare il Green Pass). Ma ovviamente la telefonata consente di ottenere il codice in tempo reale, mentre con l’email c’è da attendere (e non si sa quanto!).

Come ottenere il codice per scaricare il Green Pass via telefono o via email

Per ottenere il codice per scaricare il Green Pass è necessario chiamare il numero verde 1500. Oppure, bisogna scrivere a codice.dgc@sanita.it. Solo che non è per nulla facile perché le linee sono intasate. Quindi ci vogliono tanti minuti di attesa, o addirittura un’ora o più, prima di ricevere una risposta.

Green Pass, si può ottenere sia con il vaccino che con un tampone

Ricordiamo che ci sono due modi per ottenere il Green Pass. Arriva in automatico dopo la prima e la seconda dose del vaccino. Viene inviato via email o tramite sms (o in entrambi i modi).

Al contrario, può essere richiesto da utente che ne ha un motivo anche attraverso un tampone effettuato nelle 48h precedenti ad un evento. Come e dove? Andando in questo sito web (https://www.dgc.gov.it/web/), tramite Tessera Sanitaria o identità digitale (Spid/Cie), oppure scaricando AppImmuni (apre una nuova finestra) o App IO (apre una nuova finestra). A breve (ma non attualmente) sarà possibile ottenere il Green Pass anche dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.