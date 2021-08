Green Pass obbligatorio anche nelle mense della Polizia, al momento i poliziotti senza Green Pass prendono il pranzo e mangiano fuori. C’è anche una foto che mostra tre agenti seduti sulla scalinata della questura, intenti a mangiare. “Con decorrenza immediata, sulla base delle indicazioni fornite dal ministero della Salute, la consumazione del pasto all’interno delle mense di servizio dovrà essere consentita – si legge nella circolare del dipartimento di pubblica sicurezza indirizzata a tutti gli uffici del dipartimento – solo a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi covid-19″.

Il Green Pass nelle mense di Polizia

In relazione alla circolare con la quale il ministero dell’Interno introduce l’obbligo della certificazione verde presso le mense di servizio, l’organizzazione sindacale Silp-Cgil, attraverso il suo segretario Daniele Tissone, fa notare come, “vista l’importanza di una simile disposizione, sia mancato un preventivo confronto con le organizzazioni sindacali. La circolare odierna sconfessa, peraltro – sottolinea – quella del 5, emanata neanche dieci giorni prima. Al riguardo non si conoscono, peraltro, neppure le indicazioni emanate, in merito, dal ministero della salute”.

Il 12% dei poliziotti è senza vaccino

Il problema non è di poco conto perché tra i poliziotti di tutta Italia – stando ai numeri forniti dallo stesso sindacato – ben il 12% non ha ricevuto il vaccino. A sollevare parecchie perplessità sulla decisione è Pasquale Alessandro Griesi, agente e segretario provinciale di Milano della federazione sindacale della polizia di Stato. A scanso di equivoci, Griesi ha voluto subito precisare che lui è vaccinato e ha il Green Pass.

“Una follia. Soprattutto per il tipo di lavoro che svolgiamo – ha continuato il sindacalista -. Infatti se in mensa non potranno andare, i colleghi sprovvisti di Green Pass potranno ugualmente lavorare a stretto contatto con i colleghi vaccinati. Colleghi vaccinati che in mensa, invece, possono accedere? Magari insieme sulla volante, al massimo a una trentina di centimetri di distanza, oppure in pattuglia in mezzo alla strada, o ancora insieme vicini durante le manifestazioni in piazza?”.