Green Pass scuola: obbligatorio per il personale e per gli universitari. Green pass obbligatorio per il personale della scuola. E’ l’orientamento che è stato confermato dalla cabina di regia del governo in vista del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio.

Obbligo di Green pass anche per gli studenti universitari, alla ripresa dell’anno accademico. L’obbligo varrà per i professori universitari, come per tutto il personale scolastico. Una discussione sarebbe in corso sugli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni.

Consiglio dei ministri decisivo oggi pomeriggio

Nel pomeriggio è previsto poi il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto: uno schema – quello della cabina e poi del Cdm – che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha seguito fin dalle riaperture del 26 aprile e nel quale spetterà ancora a lui fare la sintesi tra le diverse posizioni all’interno dell’esecutivo.

Green Pass obbligatorio per i trasporti a lunga percorrenza

Accordo in cabina di regia sul Green Pass per i trasporti su lunga percorrenza. La misura, spiegano fonti di governo, entrerà in vigore il 1 settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticipare l’inizio della sua attuazione al 20 agosto. Il certificato verde, sui traghetti, non sarà necessario per i viaggi intra-regionali. E’ ancora in discussione se escludere dall’obbligo i traghetti che attraversano lo Stretto di Messina. Per quanto riguarda gli autobus i contorni dell’obbligatorietà del Green Pass sono in via di definizione: l’ipotesi è che valga per i viaggi in autobus che attraversano due Regioni.