Green Pass: titolari dei locali non possono chiedere i documenti ai clienti. I titolari di bar e ristoranti saranno tenuti a verificare il possesso del green pass, ma non potranno chiedere i documenti, come la carta d’identità, che confermino l’appartenenza del certificato.

Lo ha precisato oggi il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Non controlleranno gli esercenti ma non lo farà nemmeno la Polizia, aggiunge il ministro. Se non episodicamente attraverso controlli a campione.

“Il rispetto delle regole è importante”. Lo ha detto a Torino il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese rispondendo ai giornalisti sulla proteste dei No Green pass.

Il ministro non ha escluso “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa”. Ha però ribadito che saranno i titolari a dover provvedere, anche se “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”.

“Non si può pensare – ha spiegato – che l’attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario che è garantire la sicurezza. Al riguardo è in via di preparazione una circolare”.