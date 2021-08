Quando sarà obbligatorio il Green Pass per salire su treni (a lunga percorrenza), aerei e navi? Molto probabilmente non prima di Ferragosto e quindi non dal 6 agosto. Una data certa al momento ancora non c’è, ma arriverà molto probabilmente domani. Appare però chiaro che il Green Pass per i trasporti non potrà essere una cosa così immediata, da un giorno all’altro insomma. Vediamo perché.

Green Pass treni, aerei e navi: perché dopo Ferragosto

Il motivo per cui molto probabilmente l’obbligo di esibire il Green Pass sarà dal 16 agosto è abbastanza semplice. Prima si fanno partire le persone e poi al rientro si controllano per vedere se sono vaccinate. Questo non vuol dire ovviamente vaccinarsi in vacanza, bensì evitare che ci sia un blocco delle partenze per chi magari si è vaccinato ma il Green Pass ancora non ce l’ha.

Facciamo un esempio pratico. Una persona che ha prenotato un treno, un aereo o una nave per il prossimo weekend ha magari la seconda dose in settimana. Ce ne sono ancora tante di vaccinazioni in corso. Con il Green Pass obbligatorio dal 6 agosto questa persona dovrebbe rimandare la partenza, cancellare o spostare il biglietto. Insomma diventerebbe un danno per il turismo. E allora meglio l’obbligo in vacanza in corso.

Il Green Pass al rientro dalle vacanze

Come ogni anno il grosso delle vacanze degli italiani è concentrato nelle settimane centrali di agosto. E’ in quei giorni che si viaggia con treni, aerei, navi, traghetti… Bloccare le partenze come detto è un qualcosa che non si può fare. Ma controllare i rientri invece sì. Ovvero esibire il Green Pass per salire a bordo del treno per esempio e tornare a casa dalle vacanze. In questo modo si facilita il turismo e tutti quelli in attesa di seconda dose, o Green Pass, prima di partire.