Green Pass, un milione scaricati ieri. A proposito delle tensioni legate all’introduzione del Green Pass obbligatorio sui luoghi lavoro, due dati si impongono.

Il primo, in un solo giorno un milione di green pass scaricati, un’accelerazione impressionante: l’obbligo, non altro, ha convinto esitanti, critici, recalcitranti se non a vaccinarsi, almeno a farsi tamponare costantemente.

Trieste, in piazza restano 200 No Green Pass

L’altro dato, a dispetto dell’evocazione di un presunto fronte del porto, ultimo presidio democratico dall’assalto ai diritti dei lavoratori, riguarda la presenza al sit in di Trieste: sono rimasti in 200. Una significativa testimonianza, al massimo.

E del resto anche l’appuntamento elettorale si è incaricato di dar ragione a Governo e partiti responsabili sul piano della gestione dell’emergenza pandemica. Non c’è una contrapposizione feroce e compatta contro il Green pass, che anzi si appresta a far da modello nelle legislazioni di altri paesi avanzati. Perché funziona (la gente se non si vaccina deve costantemente essere tamponata) e non si deve ricorrere all’obbligo vaccinale che imporrebbe valutazioni normative complicate e atti costituzionalmente più impegnativi.

Lunedì scaricati 1.049.384 Green Pass

Sono stati 1.049.384 i Green pass scaricati ieri dagli italiani, un record finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo. 914 mila sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, mentre 130 mila in seguito a vaccinazioni.

Proprio sul versante vaccini c’è da segnalare che ieri per la prima volta le terze dosi (49.660) sono stati più delle prime vaccinazioni, che si sono fermate a 44.376. Gli italiani completamente vaccinati ieri sono stati 89.078.

Sono circa duecento i manifestanti che stazionano in queste ore in piazza Unità d’Italia. La situazione è tranquilla con poliziotti che presidiano la Prefettura e carabinieri che invece vigilano sul palazzo della Regione. Alcuni manifestanti che hanno dormito a terra hanno portato sacchi a pelo e sedie da campeggio. Questa mattina hanno scandito più volte lo slogan “Pane lavoro libertà”.

Cisl: “Spegnere i focolai di tensione, concentriamoci sul lavoro”

“Dobbiamo spegnere questi focolai di tensione, per la verità un po’ isolati, nel Paese, perché dobbiamo concentrarci nella prospettiva di sostenere e rafforzare la crescita economica, la ripresa e lo sviluppo facendo del lavoro la vera grande priorità. Il vero tema oggi è il lavoro, la sua qualità, la sua stabilità, la sua sicurezza, il valore sociale. Ecco perché abbiamo manifestato sabato a Roma”. Lo ha detto stamattina a Palermo il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, commentando le manifestazioni di questi giorni e anche le proteste a Trieste.