Green pass valido 12 mesi: emendamento al decreto verso la proroga della validità

Verso la proroga della validità del Green pass o certificazione verde da nove a dodici mesi: in occasione della conversione in Aula alla Camera del decreto sul Green pass del 6 agosto, il governo presenterà – secondo fonti di governo – un emendamento per l’estensione del certificato verde da 9 a 12 mesi dalla seconda dose.

Green pass, verso la proroga della validità a 12 mesi

Ossia, fino a oltre la fine dell’anno per coloro che hanno ricevuto la somministrazione per primi, in particolare gli operatori sanitari, e a seguire per gli altri.

La discussione passerà poi in Senato dove si prevede che si concluda entro metà settembre. In linea con i tempi – è stato sottolineato – di una decisione sulla terza dose da parte degli enti regolatori.

Cts: verso la proroga della durata del Green pass

Atteso, intanto, il parere del Cts che si riunirà probabilmente venerdì per esaminare la richiesta del ministero della Salute in merito alla possibilità di prorogare la durata del Green pass.

Tra le ipotesi allo studio, a quanto si apprende, quella di allungare fino a 12 mesi la validità a partire dalla somministrazione della seconda dose.

Altro tema allo studio, quello di uniformare la durata del Green pass per tutti, anche per i guariti: in questo caso il calcolo della scadenza avverrebbe dal momento delle dimissioni per chi è stato ricoverato.