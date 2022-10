Da lunedì 17 ottobre non si hanno più notizie di due ragazzini di 15 anni, della provincia di Padova. Si chiamano Gregorio Bucci, residente a Borgoricco e Cristian Sunica, di Camposampiero. I due giovanissimi erano usciti di prima mattina per recarsi a scuola, all’Istituto tecnico Severi di Padova, ma non sono mai entrati in classe.

Le famiglie hanno sporto denuncia ai carabinieri e sono state avviate le ricerche anche con l’ausilio dell’Interpol.

Gregorio Bucci e Cristian Sunica, l’ipotesi fuga in Francia

L’ipotesi più accreditata è quella dell’allontanamento volontario: è possibile che i due amici siano fuggiti insieme all’estero, per recarsi in Francia a Clermont-Ferrand, dove si è trasferito un loro amico.

Con sé i due ragazzi avrebbero i documenti e qualche centinaio di euro, ma non i cellulari. La polizia ha pubblicato un annuncio sulle sue pagine social con alcune informazioni utili e i recapiti telefonici dei genitori di Gregorio Bucci per eventuali segnalazioni che di seguito riportiamo:

La madre Marika 328 1631736

Il padre Davide 340 4949709

