Condannato a 1 anno e 6 mesi il ristoratore marchigiano e tifoso dell’Empoli, accusato di avere molestato la giornalista Greta Beccaglia. L’uomo è stato giudicato in abbreviato per violenza sessuale.

Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni subordinandola alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero.

L’imputato dovrà risarcire la giornalista, ma intanto verserà una provvisionale di 15mila euro. Indennizzi, per 10mila euro complessivi sono stati stabiliti anche a favore dell’Ordine nazionale dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana.

Greta Beccaglia, le molestie in diretta dopo Empoli-Fiorentina

La reporter era impegnata in una diretta al termine del match Empoli-Fiorentina, all’uscita dallo stadio Castellani di Empoli la sera del 27 novembre 2021.

Alcuni tifosi che lasciavano lo stadio si sono avvicinati alla cronista attuando verso di lei gesti sessisti (non solo la pacca sul sedere ma anche parole piuttosto esplicite). La giovane era in collegamento con lo studio per dare i commenti sull’evento sportivo. Tutta la scena è stata trasmessa in diretta.

