FIRENZE – Ha picchiato la moglie ancora in preda all’alcol del battesimo a cui aveva partecipato il giorno precedente. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ accaduto in Greve in Chianti, in provincia di Firenze, dove un uomo di 44 anni è stato arrestato in flagranza di reato per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

La mattina di domenica 27 maggio l’uomo si era svegliato in preda ai fumi dell’alcol e senza motivo apparente aveva picchiato la moglie, che stava per uscire di casa per portare a spasso i cani. La donna non ha sporto denuncia, ma ha chiesto l’aiuto del 118 per farsi medicare. I sanitari che sono intervenuti hanno allertato i carabinieri, che hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato, scrive la Nazione: