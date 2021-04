Gallo di Grinzane Cavour (Cuneo), tentata rapina in gioielleria finisce in tragedia: due morti (foto archivio Ansa)

Una tentata rapina finita in tragedia mercoledì 28 aprile a Gallo, frazione di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo: due persone sono morte nella tentata rapina alla gioielleria Mario Roggero di via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo.

Tentata rapina in gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo): due morti

Non è ancora chiaro quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, tre malviventi avrebbero fatto irruzione nella gioielleria Mario Roggero e sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Le due vittime sono a terra, in strada, dove stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Alba, al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare i morti.