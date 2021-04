Gallo di Grinzane Cavour (Cuneo), tentata rapina in gioielleria finisce in tragedia: due morti (foto archivio Ansa)

Tentata rapina mercoledì 28 aprile alla gioielleria Mario Roggero a Gallo, frazione di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo: due persone sono morte. I loro corpi sono stati trovati in via Garibaldi, la via centrale che da Alba porta a Barolo. E’ accaduto tutto intorno alle 18:30.

Ultimo aggiornamento: ore 20:28

Tentata rapina in gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo): due morti

Non è ancora chiaro quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, tre malviventi avrebbero fatto irruzione nella gioielleria Mario Roggero e sono stati esplosi alcuni colpi di pistola.

Le due vittime sono a terra, in strada, dove stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di Alba, al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare i morti.

Secondo le prime informazioni, sarebbero due rapinatori le vittime della sparatoria avvenuta questa sera a Grinzane Cavour. Un terzo rapinatore, secondo le prime sommarie informazioni, sarebbe riuscito a fuggire.

Gioielleria di Grinzane Cavour: non era la prima rapina

La gioielleria Mario Roggero di Gallo di Grinzane Cavour, riferisce TargatoCn, era stata già vittima di una rapina alcuni anni fa, nel maggio del 2015.

In quell’occasione i rapinatori picchiarono il titolare, Mario Roggero, legarono le due figlie e le chiusero in bagno prima di darsi alla fuga con gioielli e orologi. A dare l’allarme furono proprio le due ragazze, una volta riuscite a liberarsi.