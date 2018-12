BERGAMO – Panico in Val Seriana, in provincia di Bergamo, per un albero caduto sui cavi della seggiovia. E’ accaduto domenica 30 dicembre intorno alle 15 sulle piste da sci Spiazzi di Gromo. Numerosi sciatori sono rimasti sospesi nel vuoto, bloccati sui loro seggiolini.

Una persona ha riportato la frattura di un femore è stata portata in ospedale in codice verde. Dopo circa un’ora, quando gli sciatori in panico sono stati fatti scendere, l’impianto è stato riattivato. Il tutto senza ulteriori conseguenze per i turisti.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, il soccorso alpino e diverse ambulanze. Le persone rimate bloccate al freddo sui seggiolini erano circa una ventina. Per la maggior parte di loro solo un brutto spavento e lievi conseguenze dovute al gelo. A causare la caduta dell’albero è stato il forte vento che si sta abbattendo oggi sulla Val Seriana.