GROSSETO – Un bimbo di 11 anni si è perso nel bosco mentre era in gita con la scuola nella provincia di Grosseto il 24 maggio ed è stato ritrovato dopo 3 ore di ricerche. Il ragazzino, che con la sua classe si trovava in località Portiglioni nel comune di Scarlino, si era allontanato dal gruppo e subito erano scattate le ricerche che hanno coinvolto i vigili del fuoco, i carabinieri e il Soccorso alpino e speleologico insieme al 118.

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si è allontanato dal gruppo dei compagni di classe e si è addentrato nel bosco, facendo perdere le sue tracce. Sul posto era arrivato anche il sindaco di Scarlino, Marcello Stella, che ha coordinato le ricerche: “Sono appena arrivato, le notizie sono ancora poche e frammentate”, ha detto.

Dopo 3 ore passate a setacciare il bosco, i vigili del fuoco hanno ritrovato il ragazzino di Follonica a diversi chilometri dal punto in cui si era allontanato e sta bene.