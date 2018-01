GROSSETO – Giallo nelle campagne intorno a Grosseto. Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato domenica pomeriggio nel torrente Fossato, a Roccatederighi, frazione di Roccastrada (Grosseto).

La scoperta è stata fatta da tre ragazzini che stavano giocando: hanno allertato i genitori che hanno poi chiamato i carabinieri.

Per risalire all’identità della morta sarà necessario l’esame del dna. Verifiche in corso tra i casi di persone scomparse: tra questi anche quello di una donna abitante a Roccatederighi, di cui non si hanno più notizie da un mese.

Secondo quanto scrive il Tirreno,