GROSSETO – Tre banditi sequestrano padre, figlio e fidanzata. Poi fanno inginocchiare il figlio e minacciano il padre: "Dacci i soldi o gli tagliamo la testa". Terrore a Grosseto nella notte tra sabato e domenica. Un ragazzo e la sua fidanzata sono nel camper parcheggiato nel giardino della casa. Il padre sta riposando nella sua stanza.

Tre banditi entrano in giardino e sequestrano il ragazzo e la fidanzata. Cercano soldi che non trovano nel camper. si dirigono allora in casa dove sorprendono il padre. L’uomo viene legato e portato fuori insieme al figlio. Qui fanno inginocchiare il ragazzo e minacciano il padre: “Dacci i soldi o gli tagliamo la testa”. Il padre indica ai ladri in luogo dove i ladri troveranno 10mila euro. Infine la fuga: per scappare i malviventi rubano la Fiat 500 della famiglia (poi ritrovata abbandonata poco distante).