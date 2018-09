GROSSETO – Non aveva neppure i soldi per pagare l’affitto e ora vuole aiutare chi è in difficoltà. Così una 50enne di Grosseto ha deciso di condividere la sua fortuna: il 12 settembre scorso ha vinto 5 milioni di euro con un gratta e vinci e ha promesso di devolvere parte di quella cifra a chi ha bisogno. Non immaginava però che le richieste sarebbero arrivate da tutta Italia.

C’è chi le ha chiesto una mano per arrivare a fine mese e chi i soldi per comprare un passeggino. A raccontarlo al quotidiano Il Tirreno sono stati i due tabaccai che le hanno venduto il fortunato biglietto: Gianluca D’Ascoli, di 42 anni, e la sua compagna Valentina. La neo milionaria ha chiesto loro di aiutarla a realizzare il suo progetto, restando comprensibilmente nell’anonimato.

La 50enne ha messo a disposizione una grossa parte della vincita che non finirà certo in tasca a Gianluca e Valentina. La aiuteranno a realizzare un progetto sociale: un centro per disabili. Sarà creata una Fondazione in cui la benefattrice entrerà gestendo il budget con i consiglieri.

Intanto da giorni, il telefono della tabaccheria continua a squillare: chiamano da tutta Italia e chiedono l’amicizia su Facebook per poter afferrare un pezzetto di generosità. La signora, spiega ancora al Tirreno la tabaccaia Valentina, “ha vinto puntando per la prima volta 20 euro. Non aveva mai investito una somma così. In genere comprava biglietti da 1 o 2 euro, e invece stavolta è entrata in tabaccheria e ha detto che si sentiva che sarebbe andata bene….”.