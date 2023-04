Un incendio di importanti dimensioni è scoppiato in via Emilio Lepido a Parma, nella zona est della città, area ex Salamini. A darne notizia su Facebook è il sindaco Michele Guerra che rivolge un appello alla cittadinanza: “Raccomandiamo di tenere chiuse le finestre e di limitare il più possibile gli spostamenti”.

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un magazzino adiacente al megastore Happy Home nel pomeriggio di giovedì 27 aprile. La potenza del fuoco è stata tale da provocare il crollo dell’edificio.

Qui alcune immagini VIDEO caricate su YouTube.

Grosso incendio a Parma, l’appello del sindaco

Il primo cittadino fa sapere di essersi recato sul poso “con Protezione Civile e Forze dell’Ordine”. “Un denso fumo nero si sta sviluppando in direzione del centro città”, avverte. “Occorreranno alcune ore per tornare alla normalità”.

Per fortuna nel rogo non risultano feriti o intossicati: sono però in corso rilievi dell’Arpae per stabilire l’esatta entità del rilascio di polveri dannose per l’ambiente e la salute.

“In caso di necessità forniremo ulteriori aggiornamenti – conclude il sindaco – nel frattempo vi invitiamo a monitorare gli organi di informazione che stanno seguendo l’evolversi della situazione. Vi chiediamo di condividere questo messaggio. Grazie della collaborazione”.

