ROMA – Era salita su una scala per rimettere un uccellino nel nido, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta sbattendo la testa violentemente su un vaso. Tragedia nei giorni scorsi a Grottaferrata, vicino Roma. Inutili i soccorsi per la donna romena di 45 anni. A dare l’allarme il marito. L’incidente si è verificato nei pressi della sua abitazione. Sul posto erano giunti il 118 e i carabinieri della stazione di Grottaferrata.

La donna aveva notato un uccellino caduto da un nido in un giardino pubblico della zona, ha raccolto il piccolo volatile ed è salita su una scala per rimetterlo nella sua “casa”. Mentre era ad una altezza di circa 2,5 metri, ha però perso l’equilibrio, è caduta, finendo con la testa contro un vaso. Fatale l’impatto. Per la donna, che lascia marito e figlia, però purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti il 118 ed i carabinieri della Stazione di Grottaferrata. (Fonte Ansa).