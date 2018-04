ROMA – Storie ordinarie di follia ed esorcismo fai da te in provincia.

Grottaglie, Taranto: al culmine dell’ennesima discussione con la più giovane vicina, un uomo di 76 anni l’ha rincorsa per strada brandendo un crocifisso in mano e apostrofandola a gola spiegata. “Sei posseduta dal demonio”, gli urlava, cercando di cacciare il maleficio e spaventando a morte la malcapitata. Non era la prima volta che il vecchio dava in escandescenze, stavolta però i poliziotti sono stati costretti ad arrestarlo, il giudice a confinarlo tra le sue quattro pareti ai domiciliari.

Nello stesso palazzo dove abita l’odiata vicina che in più occasioni lo ha denunciato. Nelle ore dell’impazzimento, forse l’indemoniato era lui, si è scagliato contro gli agenti accorsi in strada, poi, alla vista della donna che rientrava in casa, munito di una matita appuntita, voleva usarla come arma contro la signora: “Voglio cavarle un occhio”, si è capito dalle grida inconsulte.