ROMA – Grugliasco. “Smettetela di bestemmiare”, madre presa a calci e pugni da gang di bulle. E’ da qualche mese che i carabinieri stanno cercando di arginare fenomeni al limite del criminale al centro commerciale Le Gru di Grugliasco, periferia torinese: giovanissimi senza controllo, gang di bulli, furti, droga. Ma ancora non si era arrivati al pestaggio di una madre, di fronte a suo figlio di 4 anni, da parte di una banda di ragazzini.

E’ successo su un piano del parcheggio multi-livello del centro commerciale. Tre ragazzine e un maschio – la più piccola di 15 anni, gli altri sotto i 17 – facevano baccano, sboccati: “Smettetela di bestemmiare”, ha intimato loro la signora, come farebbe qualsiasi adulto di fronte a tanta maleducazione. Non lo avesse mai fatto: i quattro l’hanno aggredita con calci e pugni. Gli aggressori sono stati tutti riconosciuti con l’aiuto della sicurezza del centro commerciale, poi denunciati per il reato di lesioni aggravate in concorso.