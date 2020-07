Una donna di 42 anni, Debora Congiu, è morta per un improvviso malore mentre si trovava in una discoteca a Grugliasco.

Debora Congiu, 42 anni di Bagnolo Piemonte, è morta questa notte colpita da un improvviso malore mentre era in una discoteca di Grugliasco. L’arrivo dei soccorsi non è valso a nulla, perché quando la donna è arrivata all’ospedale di Rivoli era già deceduta.

Come racconta Torino Today, dopo il malore della 42enne, in un’altra sala della discoteca, dove era in programma una serata latino-americana, si è continuato a ballare. Inizialmente in molti dei clienti hanno pensato si trattasse di un normale mancamento e sono trascorsi alcuni minuti prima che ci si rendesse conto della gravità della situazione. Una persona ha provato a lungo a rianimare la donna. Nel locale però non era presente il defibrillatore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

I messaggi di cordoglio

Debora Congiu era molto conosciuta nella zona. Questa mattina infatti, sono molti i messaggi di cordoglio apparsi sui vari social per l’improvvisa morte della 42enne avvenuta nella discoteca Miss Penelope a Grugliasco.

“Aprire Facebook stamattina e realizzare questa brutta notizia ci ha lasciato di stucco. Fino all’altra sera abbiamo ballato insieme la salsa cubana che amavi tantissimo e abbiamo fatto animazione insieme… mi ricordo che mi portavi in giro da piccolo a ballare, quando avevo solo 16 anni sempre piena di sorrisi e tanta voglia di ballare… siamo senza parole. Che la musica latina ti faccia ballare sempre anche da lassù… Buon viaggio carinissima Debora Congiu” ha scritto qualcuno sul profilo Facebook della 42enne.

“Apro Facebook e sulla mia pagina delle notizie ricevo la triste notizia che Debora Congiu era andata via stanotte, il mondo latinoamericano di Torino è sconvolto per questa perdita. Ricordo benissimo, sempre presente nelle nostre serate, una grande appassionata della musica cubana, ci mancherà il tuo sorriso, la tua voglia di ballare” un altro ricordo. (fonte TORINO TODAY)