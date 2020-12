Orrore a Grugliasco, alle porte di Torino, dove una donna di 74 anni è stata sbranata viva dai cani della figlia. Gli animali, cinque esemplari di razza lupo cecoslovacco, l’hanno attaccata nel suo appartamento, mentre la figlia era assente.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di venerdì 18 dicembre in un appartamento in via Boves. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, spaventati dalle urla della donna.

Rientrando a casa la figlia ha trovato la madre ormai in fin di vita. E’ riuscita a chiudere i cani in auto, dopo averli tranquillizzati, ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare: è morta dissanguata per le lacerazioni riportate su gambe e braccia.

Secondo quanto raccontato dai testimoni, la 74enne conosceva bene i cani (madre padre e tre cuccioli) che spesso portava ai giardini. Non è chiaro il motivo della improvvisa aggressione.

Gli animali sono stati portati all’ospedale veterinario universitario di Grugliasco e messi in sicurezza.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia municipale. (Fonte: Ansa).