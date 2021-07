Grugliasco (Torino), si cosparge di benzina per protesta: il sindaco gli strappa vai l’accendino e lo salva

Si cosparge di benzina per protesta: il sindaco gli strappa vai l’accendino e lo salva. E’ accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 30 luglio, negli uffici del Comune di Grugliasco, alle porte di Torino.

A quanto si apprende l’uomo, un 64enne, aveva preso regolare appuntamento con il primo cittadino, che lo stava ricevendo e, quando lo ha visto cospargersi con il liquido contenuto in una bottiglietta di plastica, lo ha bloccato. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Il sindaco: “Appena ho visto la bottiglietta ho capito le sue intenzioni e gli sono saltato addosso”

“Appena ho visto la bottiglietta ho capito le sue intenzioni e gli sono saltato addosso”, racconta il sindaco di Grugliasco (Torino) Roberto Montà. L’uomo viveva in custodia comunale da dieci anni, ma ha ricevuto lo sfratto. Il Comune gli ha subito assegnato una casa, ma ne chiedeva una più grande.

“Quando si è seduto, mi ha subito detto che l’incontro sarebbe durato poco – riferisce all’agenzia Ansa Montà – Subito non ho capito cosa intendesse, ma quando ho visto che tirava fuori una bottiglia mi sono scaraventato su di lui, bloccandolo. Continuava a dire che tanto era inutile. Si è alzato e ho sentito l’odore di benzina. ‘Me l’ero già versata addosso’, mi ha detto e ha tirato fuori due accendini”.

Il 64enne ora è in ospedale

A questo punto Montà ha disarmato l’uomo e lo ha nuovamente bloccato. Il 64enne, che voleva compiere il drammatico gesto per protestare per l’assegnazione di una casa secondo lui non adeguata, è stato traportato in ospedale. “E‘ una persona che conosco bene e che come amministrazione abbiamo già aiutato. Quando starà meglio lo incontrerò e cercheremo una soluzione per la sua situazione”.