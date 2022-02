Nuovo caso di femminicidio in Italia. A Grumo Nevano in provincia di Napoli, una ragazza è stata trovata morta su un letto che si trova nell’abitazione del vicino in via Risorgimento.

Femminicidio a Grumo Nevano (Napoli)

Rosa Alfieri, 23 anni, sarebbe stata strangolata. E’ questa l’ipotesi per ora prevalente. I militari della Compagnia di Giugliano in Campania che stanno conducendo le indagini, per il momento non escludono però anche altre piste.

I Carabinieri cercano il vicino di casa

I Carabinieri stanno cercando un uomo. La giovane non è stata trovata in casa sua ma bensì nell’abitazione di un vicino che al momento risulta irreperibile. L’uomo sarebbe fuggito subito dopo aver commesso il delitto.

Sul corpo, dopo una prima analisi, non sono stati riscontrati segni di violenza. La pista più probabile al momento resta quella dell’omicidio che potrebbe essere avvenuto per strangolamento. Ma saranno gli accertamenti in corso in queste ore da parte dei carabinieri, della Scientifica e del medico legale a far luce sulla morte della giovane 23enne.