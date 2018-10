LECCE – La croce della chiesa all’improvviso va a fuoco. Ed è panico a Guagnano, piccolo comune salentino in provincia di Lecce. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica 14 ottobre nella frazione di Villa Baldassarri e in particolare in cima alla chiesa intitolata alla Madonna del Carmelo..

Ad accorgersi delle fiamme, come racconta il Nuovo Quotidiano di Puglia, alcune persone che si trovavano al bar situato di fronte. All’origine del rogo un cortocircuito all’impianto elettrico che illumina il luogo di culto. I vigili del fuoco, arrivati immediatamente sul posto, sono riusciti a controllare l’incendio e ad evitare le fiamme si propagassero al resto della chiesa.