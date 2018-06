PERUGIA – Tre persone delle quali non si conosce ancora l’identità sono morte nello scontro tra due auto avvenuto intorno alle 5 di oggi, lunedì 4 giugno, nella zona di Gualdo Tadino, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in provincia di Perugia.

L’incidente è avvenuto lungo la Flaminia Nuova nella zona di San Pellegrino. L’impatto frontale tra le due auto è stato particolarmente violento ed è avvenuto per cause in corso di accertamento. Una delle vittime è morta carbonizzata. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti la polizia stradale, i carabinieri e personale del 118.