Guardistallo (Pisa), il sindaco Sandro Ceccarelli sconta l’Iva sugli assorbenti in farmacia

A Guardistallo (Pisa) il Comune decide di scontare l‘Iva sugli assorbenti in farmacia. “Non è una battaglia solo delle donne, ma di tutti. Dell’intera società”, dice il sindaco, Sandro Ceccarelli.

Ceccarelli, 44 anni, ha una moglie e tre figli maschi. Ma è stata la sua vice sindaca, Rosanna Salvatore, che ha quattro sorelle tutte con figlie femmine, a porgli la questione dei costi per un bene necessario.

“Una battaglia di tutti”

“Mi sono messo a fare quattro calcoli – ha spiegato Ceccarelli a Repubblica -. Ed effettivamente, spalmata su tutto l’anno questa diventa una spesa in più ingiusta per le donne e le famiglie che vedono tassarsi un atto fisiologico come il ciclo mestruale. Questa, però non è una battaglia solo delle donne. Ma di tutti. Dell’intera società”.

Ceccarelli, però, non poteva eliminare l’Iva tout court, dal momento che si tratta di una imposta nazionale. E così “abbiamo deciso come Comune di rinunciare al nostro ricarico sul prodotto (che guarda caso può arrivare fino al 22%) e di far risparmiare, così idealmente, l’imposta nazionale”. In altre parole, il Comune si fa carico dell’Iva.

Una “provocazione per sensibilizzare”

“Certo – ha aggiunto il sindaco – qualcuno obietterà che si tratta di pochi centesimi. E che come piccola realtà possiamo permetterci questa decisione. Ma la mia è anche una provocazione per sensibilizzare le istituzioni regionali, come la nuova giunta, e nazionali sul tema. Gli assorbenti non sono un lusso”.

Lo sconto verrà applicato fino a fine gennaio, ma il sindaco sta pensando “di rendere la misura permanente, proprio per dare il buon esempio”. (Fonte: La Repubblica)