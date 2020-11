Guastalla, spara in aria al mercato gridando “ce la faremo”. In casa aveva anche un coltello da Rambo (foto ANSA)

Urla “ce la faremo” e spara tre colpi in aria con una pistola scacciacani: è accaduto a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, durante il mercato del sabato. Fortunatamente nessun ferito ma molta paura per i testimoni presenti in zona.

Ad essere denunciato dalla polizia locale un 29enne, incensurato, nella cui abitazione è stata trovata una scacciacani marca “Bruni”, calibro 8 e quattro proiettili ancora inesplosi. Gli è stato sequestrato anche un coltello simile a quello di Rambo, della lunghezza di 40 centimetri. Il giovane è stato denunciato per la violazione della legge sulle armi, di spari in luogo pubblico e di procurato allarme.

Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri per l’accertamento balistico degli spari. Gli agenti hanno capito fin da subito, anche grazie alla testimonianza di vari cittadini, che si trattava solo di un gesto dimostrativo.

Nel 2019 un episodio simile sempre a Guastalla

Nel maggio del 2019, sempre a Guastalla ci fu un episodio simile che portò al fermo di un 64enne che aveva esploso alcuni colpi in viale Po e nei pressi di via Spalti. Anche in quella circostanza la prontezza di intervento degli operatori della Polizia locale aveva consentito di individuare e fermare in poco tempo l’uomo. (fonte GAZZETTA DI REGGIO)