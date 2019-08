ROMA – Fermata forzata al binario 4 di Ferrara per un treno FrecciaRossa diretto a Venezia. Il convoglio, partito da Salerno alle 6.40 di sabato 17 agosto, si è dovuto fermare a causa di un guasto all’alimentazione della linea dell’Alta Velocità. Il guasto, avvenuto questa mattina intorno alle 11.30 tra le stazioni di Poggio Renatico e Ferrara, ha creato non pochi disagi.

Sul treno FR9412, che doveva arrivare a Venezia alle 12.35, c’erano anche tanti passeggeri che dovevano imbarcarsi per una crociera: rabbia e preoccupazione per un ritardo che ha messo a rischio la loro vacanza. Trenitalia ha provveduto a organizzare un servizio sostitutivo con almeno otto pullman destinati in prima battuta ai passeggeri del Frecciarossa e successivamente a quelli degli altri treni che, a catena, hanno subito ritardi anche fino a cento minuti. Oltre ai tecnici di Trenitalia, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco di Ferrara per cercare di riparare il guasto nel più breve tempo possibile. Attorno alle 15.30 la maggior parte dei passeggeri era stata sistemato tra i pullman e gli altri treni circolanti sulla linea normale. Disagi e ritardi persistono. Alle 16.30 si registrano ancora cancellazioni e cento minuti di ritardo sulla linea Ferrara-Bologna.

Dopo una iniziale sospensione del traffico, dalle 12.55 i treni hanno ripreso a viaggiare a senso alternato sul binario riservato al traffico in direzione sud. I ritardi medi, inizialmente fino a 100 minuti, sono in graduale diminuzione. Alcuni treni regionali sono stati cancellati e il servizio garantito con autobus sostitutivi. Trenitalia ha potenziato il servizio di assistenza clienti, in particolare a Ferrara e Bologna, provvedendo anche a riproteggere i viaggiatori su treni alternativi o accompagnandoli ai bus. Il treno AV 9412, direttamente coinvolto nel guasto, è stato fermato nella stazione di Ferrara e i passeggeri hanno proseguito il viaggio con bus sostitutivi. Ai viaggiatori saranno riconosciute le previste indennità commisurate all’entità del ritardo in arrivo.

Fonte: Ansa.