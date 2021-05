Gubbio, esplosione in una abitazione: crolla un piano, due dispersi

Una violenta esplosione ha interessato un’abitazione nella zona di Gubbio, in vocabolo Canne Greche. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco è crollato un intero piano e il tetto della casa. Cinque le persone coinvolte. Due sono state già estratte vive dalle macerie e una è in contatto con i soccorritori. Altre due risultano al momento disperse. Sempre in base alle prime indicazioni l’esplosione sarebbe stata provocata da gas gpl. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio e del comando provinciale di Perugia. (ANSA). SEB/ S0B QBXB