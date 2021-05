Gubbio, esplosione in una azienda di cannabis legale: crolla solaio, persone sotto le macerie

Una violenta esplosione ha interessato la Greenvest, una azienda nella zona di Gubbio, in località Canne Greche. Le prime ricostruzioni parlano di cinque persone rimaste sotto le macerie: due sono state estratte vive dai vigili del fuoco. L’esplosione, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, sembra siano avvenute in un laboratorio dove trattano la cannabis a scopo terapeutico.

Aggiornamento ore 18:49.

Esplosione in un’azienda a Gubbio: probabile fuga di gas

L’esplosione è stata sentita in tutta l’area Ovest della città. A seguito dell’esplosione è crollato il solaio della abitazione sovrastante. I feriti sono ricoverati in ospedale. Sul posto il 118, i vigili del fuoco di Gubbio, Gaifana, Perugia con mezzi di supporto, autobotti, autoscala e personale movimento terra oltre a tutte le forze dell’ordine. Da Perugia è partito anche l’elisoccorso. Al momento non sono note le cause dello scoppio anche se si ipotizza una fuga di gas Gpl.

Dopo l’esplosione ha fatto seguito un incendio. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco in supporto da Perugia che stanno cercando di mettere sotto controllo le fiamme. L’incendio e il fumo che ha provocato si vede distintamente dal centro della città di Gubbio. In arrivo da Arezzo un nucleo Usar specializzato nella ricerca di dispersi.