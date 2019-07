PERUGIA – Incidente mortale nella notte vicino a Gubbio, in Umbria. Un ragazzo di 20 anni è deceduto e altri due ragazzi di 24 anni sono rimasti feriti in modo grave in uno scontro lungo la statale 318 di Valfabbrica all’alba di domenica 7 luglio.

Secondo le prime informazioni intorno alle 4:30 di mattina i tre ragazzi viaggiavano a bordo di un’auto che è andata a sbattere contro un palo segnaletico. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Tra le ipotesi considerate, un colpo di sonno del conducente o un guasto improvviso.

I due feriti, uno dei quali era alla guida dell’auto, hanno riportato traumi importanti e sono stati trasportati in codice rosso al vicino spedale di Branca.

Per il ventenne non c’è stato invece nulla da fare. Il giovane era originario del Marocco ma viveva a Todi. Anche i due feriti sono stranieri, ma entrambi risiedono in Umbria. (Fonte: Ansa)