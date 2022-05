Gubbio, ragazzo di 23 anni muore cadendo con il suo scooter in un canale d’acqua

Un ragazzo di 23 anni sarebbe morto a Gubbio, nei pressi della frazione di Cipolleto, cadendo con il suo scooter in un canale d’acqua. Questo fatto di cronaca è riportato da umbriaon.it.

Cipolleto (Gubbio), un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente con il suo scooter

Come scrive umbriaon.it, si sarebbe consumata una tragedia in via della Piaggiola, non lontano dalla frazione di Cipolleto a Gubbio. Un 23enne avrebbe perso la vita – le prime informazioni arriverebbero dal 115 – dopo essere finito con lo scooter in un canale d’acqua a lato della carreggiata intorno alle 9.

Ragazzo di 23 anni morto a Gubbio, in corso gli accertamenti da parte di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale

Per il ragazzo non ci sarebbe stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118.

Come conclude umbriaon.it, sul posto sarebbero giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia Locale per gli accertamenti del caso.