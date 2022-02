Guerra in Ucraina, il tweet del Parlamento” Giocattoli per bambini pieni di esplosivo lanciati dagli aerei”

“Attenzione! Nella regione di Sumy gli aerei russi disperdono giocattoli per bambini, telefoni cellulari e oggetti di valore pieni di esplosivo”. E’ l’allarme lanciato su Twitter dal Parlamento ucraino, la Verchovna Rada. Il tweet è stato ripreso e rilanciato per fare in modo che più persone possibile vengano avvertite del rischio.

Giocattoli per bambini pieni di esplosivo lanciati dagli aerei in Ucraina

E così questa abitudine violenta e codarda sta avvenendo anche in questa guerra. Da ormai decenni dentro ai giocattoli per i più piccoli vengono nascoste delle mine in grado di mutilare o rendere invalidi i bambini. Anche in Ucraina era già accaduto, precisamente nel Donbass. Ad aver lanciato l’allarme per questa pratica barbara era staot l’allora primo ministro ucraino Yatsenyuk: “I separatisti vogliono distruggere il futuro del Paese, rendendo invalidi i bambini facendogli saltare gli arti o rendendoli paralizzati a causa delle schegge”.

Gino Strada denunciò questo fatto nel libro intitolato “Pappagalli verdi”. In questo caso, a lanciare le bombe erano stati degli aerei dell’allora Unione Sovietica sia in Vietnam che in Afghanistan e Somalia.

L’appello della parlamentare Lesia Vasylenko

La parlamentare Lesia Vasylenko ha rilanciato la notizia su Twitter: “La Russia prende di mira donne e bambini. Obiettivo: provocare il panico e la resa. Colpita l’unità residenziale di Okhtyrka. In Sumy stanno spargendo giocattoli con esplosivi. Malati malati” conclude scrivendo nel tweet Lesia Vasylenko.