ROMA – E’ morto oggi domenica 31 maggio Guglielmo Mollicone, il padre di Serena, la studentessa di Arce (Frosinone) uccisa nei primi giorni di giugno 2001 e ritrovata in un boschetto a poca distanza dal suo paese. “Serena adesso è con il suo papà”, ha scritto un familiare sui social.

Guglielmo Mollicone aveva già avuto un malore nel novembre 2019 ma si era poi ripreso.

Serena Mollicone sparisce di casa il 1° giugno 2001, all’età di 18 anni, e due giorni dopo viene trovata morta ai margini di un boschetto nelle vicinanze di Arce. Il cadavere ha mani e i piedi legati con un filo di ferro e la testa infilata in un sacchetto di plastica.

L’autopsia dimostra che Serena è stata colpita alla testa ed è morta per asfissia dopo ore di agonia. Non vengono trovate tracce di violenza sessuale, ma altre tracce organiche che potrebbero essere dell’assassino o degli assassini nel caso sia stata uccisa o trasportata non da una sola persona.

Sul nome dell’assassino, o degli assassini, si sono fatti in questi anni tante ipotesi ma non c’è stata nessuna certezza. E quello di Serena rischia di essere un altro dei tanti casi italiani che resterà irrisolto e avvolto nel mistero. Di certo, papà Guglielmo non saprà mai come andrà a finire. (Fonte Ansa)