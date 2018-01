MASSA CARRARA – Alcuni mesi fa si era messo al volante ubriaco e aveva provocato un incidente. Adesso è stato condannato ad una multa di 48mila euro.

E’ una condanna esemplare quella che il tribunale di Lucca ha inflitto ad un uomo di 54 anni di Seravezza (Lucca) che aveva causato un incidente stradale in via Alpi Apuane.

Gli agenti della polizia municipale di Seravezza e Pietrasanta si erano accorti subito che il conducente di un’auto coinvolta era tutt’altro che lucido, e quindi lo avevano sottoposto all’esame con etilometro. Come ricorda il quotidiano La Nazione,

i risultati erano andati oltre le previsioni: il conducente era molto al di sopra del limite nella fascia più alta della guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti erano quindi scattati il ritiro della patente e la denuncia alla procura. Nel giro di pochi mesi, il gip ha accolto le richieste del pubblico ministero condannando il 54enne a ben 48mila euro di ammenda, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria, oltre alla sospensione della patente per ben due anni. L’incidente non aveva provocato feriti, altrimenti la sanzione, pur pesante, sarebbe stata ancora più grave.